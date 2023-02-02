«حياة كريمة» .. مستقبل أفضل فى قرى شبين القناطر (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح أهم المشروعات التى تنفذها مبادرة حياة كريمة فى قرى شبين القناطر بمحافظة القليوبية. وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

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