وزير التربية والتعليم رئيسا لامتحانات الثانوية العامة 2023

جدة - نرمين السيد - وتضمن القرار تولى الدكتور رضا حجازى، رئاسة امتحان الثانوية العامة، وخالد عبد الحكم، المشرف على الإدارة العامة للامتحانات، منصب نائب رئيس عام الامتحان.
كما نص القرار على تولى محسن عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات، تنظيم الأعمال الإلكترونية باللجان، والدكتور رمضان محمد، رئيس المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، الإشراف على اللجان الفنية لوضع الأسئلة وأعمال التقدير.
وتنطلق امتحانات الثانوية العام للعام الدراسى 2022/2033 يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.
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