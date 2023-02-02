دم فاسد للمرضى.. ضبط طالب بكلية الطب يدير مستوصفا فى سوهاج (صور)

جدة - نرمين السيد - ضبط فريق تفتيش تابع لمديرية الصحة بسوهاج بقيادة الدكتور محمد سيد فقير، طالب بالفرقة السادسة بكلية الطب البشرى، فى أثناء مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص وهو مازال طالب وغير مصرح له بممارسة مهنة الطب ويدير منشأة طبية ومعمل للتحاليل وخدمات نقل الدم وبيع الأدوية بما يهدد حياة المرضى.





وتمكن فريق التفتيش من ضبط الطالب فى أثناء قيامه بالكشف على المرضى وبالفحص تبين وجود معمل تحاليل ونقل دم وبه أكياس دم فاسدة يتم صرفها للمرضى وأدوية مجهولة المصدر معدة للبيع داخل المستوصف وتم تحريز المضبوطات التى تمثل خطر وتضر بصحة المواطنين وتساهم فى انتشار العدوى.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الصحة والسكان على متابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنشآت الطبية الخاصة لضبط المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطن ومعدومية الضمير، وبتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وتحت إشراف الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتورة كريمة حامد وكيل المديرية والدكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر.

ومن بين المضبوطات، جهاز رسم قلب وجهاز سونار وأدوات طبية يتم استخدامهم داخل المستوصف، كما تم ضبط عدة تقارير طبية للمرضى.

وعلى الفور، تم تشميع المكان وعمل المحاضر اللازمة وتسليمه للجهات المختصة.