عروض للكلاب البوليسية وشرطة الخيالة فى استعراض المهارات بأكاديمية الشرطة

جدة - نرمين السيد - شهدت فعاليات معرض وزارة الداخلية السنوى الخاص بعرض التكنولوجيا الأمنية ومركبات ومدرعات الشرطة، تحت شعار "قد المسؤولية"، وذلك داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الـ 7، استعراض مهارات الكلاب البوليسية فى كشف المخدرات وملاحقة المتهمين والخارجين عن القانون بالإضافة إلى مسابقات بين الكلاب.





كما يشهد الاحتفال، استعراض مهارات شرطة الخيالة. وشارك فى حضور المعرض، اللواء هانى أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات وممثلى قطاعات الوزارة وأكاديمية الشرطة. وتواجد بين الحضور الفنانة لبلبة، وأحمد فؤاد عيسى وعدد آخر من الفنانين. وبين المتواجدين ممثلى المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى، وطلبة المدارس والجامعات والكليات العسكرية والمعاهد الأزهرية، ووفد من الكنيسة المصرية وذوى الاحتياجات الخاصة، والهيئات الإعلامية والصحفية والرياضيين، وأسر الشهداء ومصابى الشرطة والضباط ممن أوفوا العطاء وبالخدمة وأسرهم. وبدأ الحفل بكلمة اللواء نضال يوسف مدير كلية الشرطة، مع تقديم عروض الحبال والخيالة وتدريب كلاب الأمن والحراسة، والدفاع عن النفس وكمال الأجسام وفك تركيب السلاح. ويقام المعرض بمشاركة القطاعات المختلفة للوزارة، من أجل عرض التطور الهائل فى المركبات والمدرعات التى تستخدمها الوزارة ضمن تطبيق منظومتها الأمنية الحديثة. وقدمت فرقة موسيقى أكاديمية الشرطة، عزفًا وعرضًا خلال حفل المعرض، وذلك بمناسبة ذكرى عيد الشرطة الـ71. وتحتفل الشرطة المصرية كل عام فى 25 من يناير بعيد الشرطة، الذى يعد تخليدًا لمعركة الإسماعيلية التى وقعت فى 25 من يناير عام 1952، قبيل ثورة 23 يوليو، وراح ضحيتها أكثر من 50 شهيدًا و80 مصابًا، بعد رفض رجال البوليس –آنذاك- تسليم مبنى المحافظة لقوات الاحتلال الإنجليزى، والدفاع عنها حتى استشهادهم.

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