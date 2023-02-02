وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسى الأول

جدة - نرمين السيد - أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد ‏الضوينى وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسى 2022- 2023.





وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان فى العام الدراسى الحالى بالشهادة الابتدائية 164639 طالبا وطالبة، حضر منهم 162736، فيما بلغ إجمالى الحاصلين على 50% فأكثر 136591 بنسبة 83.93%، وإجمالى عدد الحاصلين على أقل من 50% 26145 بنسبة 16.07%.

وأوضح الأزهر - فى بيان اليوم الخميس، أنه بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 158360 طالبا وطالبة، حضر منهم 155486، وبلغ إجمالى الحاصلين على 50% فأكثر 136587 بنسبة 87.85%، والحاصلين على أقل من 50% 18899، بنسبة 12.15%.

وتيسيرا على طلاب الأزهر، وجه وكيل الأزهر الشريف، بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات، من خلال الرابط التالى اضغط هنا.