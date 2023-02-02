وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسى الأول

وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان فى العام الدراسى الحالى بالشهادة الابتدائية 164639 طالبا وطالبة، حضر منهم 162736، فيما بلغ إجمالى الحاصلين على 50% فأكثر 136591 بنسبة 83.93%، وإجمالى عدد الحاصلين على أقل من 50% 26145 بنسبة 16.07%.
وأوضح الأزهر - فى بيان اليوم الخميس، أنه بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 158360 طالبا وطالبة، حضر منهم 155486، وبلغ إجمالى الحاصلين على 50% فأكثر 136587 بنسبة 87.85%، والحاصلين على أقل من 50% 18899، بنسبة 12.15%.
وتيسيرا على طلاب الأزهر، وجه وكيل الأزهر الشريف، بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات، من خلال الرابط التالى اضغط هنا.
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