وضع حجر أساس المقر الجديد لشركة الإنتاج الحربى للمشروعات الهندسية (صور)

جدة - نرمين السيد - وضع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى حجر أساس للمقر الجديد لشركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة المزمع إنشائه داخل أرض الشركة (مصنع 81 الحربى).





جاء ذلك على هامش تفقده لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربى)، وبحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى.

وأشار الوزير محمد صلاح إلى أن إنشاء هذا المقر يأتى فى إطار إستراتيجية عمل الوزارة التى تستهدف تعظيم الاستفادة من البنية الأساسية لقطاع الإنتاج الحربى ورفع كفاءتها بشكل مستمر لتعزيز دور الوزارة الحيوى فى تنفيذ مختلف المشروعات التنموية بالدولة.



وأكد أن إنشاء هذا المقر الجديد سيمثل إضافة هامة ستنعكس على أعمال شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة والتى تساهم فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الحيوية بأعلى كفاءة وجودة فى مجالات متعددة مثل (إنشاء الطرق والكبارى، تنفيذ المنشآت الطبية والرياضية والتعليمية والإدارية، تبطين الترع، إنشاء المزلقانات، تنفيذ مشروعات شبكات ومحطات تنقية ومعالجة المياه، التوريدات العامة للأجهزة والمواد الخام والأثاث المكتبى) وذلك فى إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربى على حرص الوزارة على متابعة مستجدات المشروعات التى تقوم بتنفيذها والعمل على إزالة أية معوقات قد تطرأ خلال التنفيذ بأقصى سرعة ممكنة والدفع بالقرارات التى من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وعقد الشراكات الناجحة، مؤكدا أن قطاع الإنشاءات والمشروعات الهندسية والمقاولات من أبرز القطاعات الواعدة فى مصر خاصة فى ضوء ما تشهده مصر الآن من إتجاه للبناء والتعمير وإقامة الجمهورية الجديدة.



وأوضح المهندس ماجد السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة أن إنشاء المقر الجديد يأتى فى ضوء اهتمام الشركة بالتوسع فى حجم أعمالها، مضيفا أنه تم إنشاء الشركة عام 2016 بهدف المساهمة فى تنفيذ المشروعات الإنشائية القومية الكبرى إعتمادا على الإمكانيات التكنولوجية والبشرية المتميزة المتوفرة وذلك فى إطار منظومة تؤمن بتكافؤ الفرص مما يساهم فى دفع عجلة التنمية فى كل المجالات لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، ولعبت الشركة منذ نشأتها دورا أساسيا فى تطوير وتنفيذ العديد من المشروعات القومية لتصبح مع مرور الوقت فى مصاف الشركات الرائدة ومنافسة لمثيلاتها فى جمهورية مصر العربية، لافتا إلى أن القطاع الخاص شريك أساسى فى أعمال الشركة وأن هناك تطلعات كبيرة لدى الشركة لفتح أسواق جديدة للتوسع فى مجال المشروعات الهندسية بأفريقيا والوطن العربى.



وقال المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر إن المقر الجديد لشركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة سيتم إنشائه وفقا لأحدث الطرز المعمارية وسيتم تزويده بأحدث الوسائل والتطبيقات التكنولوجية بطريقة عصرية متطورة فى ضوء رؤية الوزارة للتحديث والتطوير وميكنة العمل بمختلف الجهات التابعة.