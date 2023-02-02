الرابط والتظلمات.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 102573 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100848 طالب وطالبة، أما إجمالى عدد الحاصلين على 50% فأكثر بلغ 82199 طالب وطالبة.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق فى سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم فى نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيسى فى نجاح أبنائهم ، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

ومن جانبه؛ قال الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم أنه سيتم رفع النتيجة على الموقع التالى من هنا

تظلمات الشهادة الإعدادية



وأوضح أبوزيد أنَّ التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية يبدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 12 من فبراير الجارى وتستمر لمدة خمسة عشر يومًـا، كما يحق لولى الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.