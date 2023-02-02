مستشفيات طب عين شمس بين أفضل 100 عالميا

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس حصول مستشفيات كلية الطب على الترتيب رقم 45 بين أفضل 100 مستشفى حول العالم وفق تصنيف Brand Finance AMCs الأمريكى والذى تضمن عددا من المؤشرات منها علاج المرضى، البحث العلمى، فئات التدريس، السمعة " وهى مؤشرات يتم تطبيقها محليا وعالميا.





ويعد تصنيف AMCs من التصنيفات العالمية التى تقوم بتقييم أداء المستشفيات الرائدة على مستوى العالم.

وثمن أ.د. محمود المتينى جهود مستشفيات جامعة عين شمس تحت إشراف أ.د.على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، لافتا أن جامعة عين شمس حرصت منذ سنوات على تنفيذ استراتيجية تطوير شاملة للمستشفيات الجامعية وذلك لمواكبة جهود الدولة المصرية فى دعم القطاع الصحى وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، بالتزامن مع العمل الدؤوب للانتهاء من المشروع القومى "مدينة عين شمس الطبية".

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