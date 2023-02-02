محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 82.8 %

جدة - نرمين السيد - وهنأ المحافظ فى بيان اليوم الخميس الناجحين فى الشهادة الإعدادية، مطالبا القائمين على العملية التعليمية ببذل المزيد من الجهد خلال اليوم الدراسى، مناشدا الطلاب ببذل كل الجهود والاجتهاد واكتساب المعرفة للنجاح والحصول على الدرجات الأعلى.

وناشد صقر، أولياء الأمور بإعطاء الثقة لأبنائهم وبث روح الاعتماد على النفس والاجتهاد والاستفادة من التكنولوجيا والإنترنت فى المعرفة والتحصيل الدراسى والحصول على المعلومة ومراجعة الدروس بسهولة بدلا من ضياع الوقت والمال فى الدروس الخصوصية.