جدة - نرمين السيد - وهنأ المحافظ فى بيان اليوم الخميس الناجحين فى الشهادة الإعدادية، مطالبا القائمين على العملية التعليمية ببذل المزيد من الجهد خلال اليوم الدراسى، مناشدا الطلاب ببذل كل الجهود والاجتهاد واكتساب المعرفة للنجاح والحصول على الدرجات الأعلى.
وناشد صقر، أولياء الأمور بإعطاء الثقة لأبنائهم وبث روح الاعتماد على النفس والاجتهاد والاستفادة من التكنولوجيا والإنترنت فى المعرفة والتحصيل الدراسى والحصول على المعلومة ومراجعة الدروس بسهولة بدلا من ضياع الوقت والمال فى الدروس الخصوصية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 82.8 % على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.