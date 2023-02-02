افتتاح معرض مركبات التكنولوجيا الأمنية الرابع بأكاديمية الشرطة

جدة - نرمين السيد - ونقلت قيادات وزارة الداخلية - فى بداية الاحتفال - ترحيب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للحضور فى رحاب أكاديمية الشرطة، التى تعد الذراع العلمى والأكاديمى لوزارة الداخلية.

وشهد المعرض الذى انطلق بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية، وممن أوفوا العطاء، وأسر الشهداء والمصابين، ونخبة من الفنانين، والإعلاميين، والشخصيات العامة، بالاضافة الى طلبة الجامعات والمدارس والمعاهد الأزهرية، والكلية الاكليريكية، وكلية الشرطة، والكليات العسكرية، وكذلك المتفوقين رياضيا من ذوى الهمم والقدرات الخاصة (لاعبو اتحاد الشرطة الرياضى)، وممثلى المجتمع المدنى، أحدث المركبات والمعدات الحديثة التى تم توفيرها لمختلف قطاعات الوزارة.

وشارك فى أجنحة المعرض، قطاع الخدمات الطبية، وقطاع المرور والحماية المدنية، وقطاع الحماية المجتمعية، وقطاع أمن القاهرة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والإدارة العامة للحماية المدنية، وقطاع الأحوال المدنية، وقطاع أمن الجيزة، وقطاع الأمن المركزى، وقطاع المشروعات والتنمية، بالإضافة إلى منظومة أمان.

وتجول الحضور فى جنبات المعرض، وسط إعجاب كبير بحجم التكنولوجيا المتطورة التى تم توفيرها لمختلف قطاعات وزارة الداخلية، سواء فى مجال المركبات والمدرعات القتالية، وسيارات شرطة النجدة، وسيارات الحماية المدنية، وكذلك سيارات الادارة العامة للمرور، المجهزة بأحدث أجهزة رصد المخالفات، وكذلك سيارات الأحوال المدنية، المجهزة بأحدث أجهزة الاصدار لمختلف مصدرات القطاع، ومعروضات قطاع الحماية المجتمعية من المنتجات المتنوعة، والتى ضمت أفضل أنواع الأثاث الخشبى والمعدنى، والمفروشات والمنتجات اليدوية التى حازت إعجاب الحضور.

كما شهد حفل الافتتاح عروضا متنوعة، لفريق موسيقات كلية الشرطة، وعرض الحبال بميدان الجبال، وكتائب الخيالة، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، والدفاع عن النفس، وفك وتركيب السلاح وكمال الأجسام، بالاضافة إلى توزيع عدد من الهدايا على الأطفال وطلبة المدارس، والتى كان لها أثرا طيبا فى نفوسهم.