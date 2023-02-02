«الأنباء الكويتية» تبرز إعلان مدبولى خطة طرح 20 شركة فى البورصة

جدة - نرمين السيد - اهتمت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة صباح اليوم الخميس بإعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عن الخطة التفصيلية لبرنامج الطروحات على مدار عام كامل على أن تطرح فيه الشركات بالبورصة، وأن لا يقل عدد هذه الشركات عن 20 شركة وعلى الأغلب ستكون أكثر من هذا الرقم.





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