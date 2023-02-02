إطلاق الموقع الإلكترونى للبنك القومى للمعامل والأجهزة العلمية

جدة - نرمين السيد - أطلق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الموقع الإلكترونى للبنك القومى للمعامل والأجهزة العلمية الذى يتميز بإمكانية تسجيل وتحديث بيانات المعامل والأجهزة الموجودة بالجامعات المصرية، وربطها بقاعدة بيانات البنك القومى للمعامل والأجهزة العلمية.





وكذلك التصفح والبحث عن الأجهزة العلمية وخصائصها وأماكن تواجدها على مستوى الجامعات المصرية، بالإضافة إلى التعرف على تكلفة الخدمة التى يقدمها الجهاز البحثى، علاوة على وجود لوحة تحكم Dashboard، وإمكانية استخراج التقارير الإحصائية اللازمة لمُتخذى القرار بالجامعات المصرية.

وفى هذا السياق أكد أيمن عاشور، أن وحدة البنك القومى للمعامل والأجهزة العلمية تم إنشاؤها بقرار المجلس الأعلى للجامعات كوحدة جديدة تابعة لمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات بهدف بناء قاعدة بيانات للمعامل والأجهزة العلمية الموجودة بالجامعات المصرية، وإتاحة استخدام تلك الأجهزة للباحثين بالجامعات المصرية بما يساعد فى ترشيد استيراد الأجهزة الجديدة من الخارج، وذلك فى ظل وجود العديد من الأجهزة غير المستثمرة بالجامعات المصرية، وكذلك تشجيع البحوث الجماعية وفرق العمل البحثية بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى إمكانية تشغيل الأجهزة العلمية على أسس اقتصادية لخدمة الجهات التطبيقية داخل وخارج الوطن، مما يعظم من العائد المادى منها لصالح الجامعات المصرية.

ومن جانبه أثنى مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات على تعاون الجامعات المصرية فى سرعة إنشاء وحدة خاصة للمعامل والأجهزة العلمية بكل جامعة، وكذلك إدراج بيانات المعامل والأجهزة العلمية المتاحة لدى كل جامعة على الموقع الجديد للبنك القومى للمعامل والأجهزة العلمية، ومشيدًا كذلك بما يتميز به الموقع من سهولة تسجيل وتحديث بيانات المعامل والأجهزة الموجودة بالجامعات المصرية بقاعدة البيانات، وكذلك التصفح والبحث عن الأجهزة وخصائصها وأماكن تواجدها على مستوى الجامعات، وكذلك أسماء وبيانات أعضاء هيئة التدريس والفنيين المسؤولين عن المعمل الذى يتواجد به الجهاز.

وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن إجمالى عدد الأجهزة المدرجة بقاعدة بيانات البنك القومى للمعامل والموجودة بالجامعات المصرية حتى نهاية يناير 2023، وصلت إلى (1740 جهازًا علميًا)، وأشار إلى أن عملية تسجيل الأجهزة العلمية مستمرة حتى وقتنا الحالى، ويتم تحديثها باستمرار.

وأوضحت الإحصائيات، أن ما تم تسجيله من الأجهزة العلمية على مستوى الجامعات المصرية جاء على النحو التالى: القاهرة 595، الإسكندرية 897، عين شمس 1951، أسيوط 696، طنطا 1031، المنصورة 1023، الزقازيق 652، حلوان 943، المنيا 937، المنوفية 43، قناة السويس 1112، جنوب الوادى 1930، بنى سويف 224، الفيوم 177، بنها 937، كفر الشيخ 949، سوهاج 500، بورسعيد 241، دمنهور 169، أسوان 545، دمياط 90، السويس 656، السادات 310، العريش 111، مطروح 112، الوادى الجديد 230، الأقصر 126، النهضة 7، وأخيرًا الجامعة اليابانية 226.

وأضاف عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى، أنه قد صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات بتكليف لجنة للعمل على إنشاء البنك القومى للمعامل والأجهزة العلمية بالجامعات المصرية كهيئة جديدة تابعة للمجلس الأعلى للجامعات، وتضم عددًا من السادة المتخصصين بمركز الخدمة الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى أستاذ من كل جامعة مصرية ليمثلها بالبنك.

كما تم إنشاء البنك القومى للمعامل والأجهزة العلمية بالجامعات المصرية بهدف: (بناء قاعدة بيانات للمعامل والأجهزة العلمية الموجودة بالجامعات المصرية، وإتاحة استخدام الأجهزة للباحثين، والاستخدام الأمثل للأجهزة من خلال تدريب الكوادر الفنية من أخصائى المعامل، ترشيد استيراد الأجهزة ومنع الازدواجية، تشجيع عمل الفرق البحثية، إنشاء مراكز صيانة مركزية وإعداد الكوادر الفنية اللازمة لتشغيلها، التوسع المستقبلى للبنك ليشمل مراكز البحوث المصرية المختلفة، إمكانية تشغيل الأجهزة على أسس اقتصادية لخدمة الجهات التطبيقية داخل وخارج الوطن.