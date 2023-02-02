على هامش «آراب هيلث 2023».. «الرعاية الصحية» توقع مذكرة توأمة مع «صحة دبى»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد السبكى، فى فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربى "آراب هيلث 2023"، الذى ينعقد فى الفترة من 30 يناير حتى اليوم 2 فبراير 2023، بحضور رؤساء هيئات الصحة بالمنطقة العربية والشرق الأوسط، فى مركز دبى التجارى العالمى، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال السبكى، إن هيئة الرعاية الصحية تولى اهتماما لآخر مستجدات عالم الرعاية الصحية والتجارب الدولية الناجحة والرائدة، وتضع توثيق وتعزيز شراكتها مع الهيئات والمؤسسات الصحية العربية والعالمية المتخصصة ضمن أولى أولوياتها، حرصا منها على تبادل الخبرات والمعرفة، واستعراض التجربة المصرية الرائدة فى التغطية الصحية الشاملة وتطوير منظومة الرعاية الصحية وما تحققه من طفرات متواصلة.

وفى بداية اللقاء، استعرض السبكى، حجم التطور السريع الذى تشهده مصر فى قطاع الرعاية الصحية، وتفوق هيئة الرعاية الصحية فى إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، وتحسين تجربة المرضى، وتطبيق مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية، والتوظيف الأمثل للتقنيات الطبية والحلول المبتكرة العالمية، والتحول الرقمى للخدمات الصحية، وتطوير بيئة العمل لمقدمى الخدمة الصحية، والحصول على الاعتمادات الدولية، وتعزيز مفهوم المنشآت الصحية الخضراء والمستدامة، وغيرها من خطط العمل المستقبلية.

وأعرب السبكى، عن تقديره للمكانة العالمية التى تحتلها هيئة الصحة بدبى، وإمكانية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين هيئة الرعاية الصحية وصحة دبى، وشهد اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين فى جميع مجالات تقديم خدمات الرعاية الصحية المتقدمة، والحلول الرقمية للخدمات، والذكاء الاصطناعى، والتعليم الطبى المستمر لتدريب وتأهيل مقدمى الخدمة الصحية، وتطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية، حيث جرى الاتفاق بين الجانبين على توقيع مذكرة توأمة للتعاون وتبادل الخبرات فى المجالات المختلفة.

وأشار السبكى، إلى عمق العلاقات بين مصر والإمارات وما جرى توطيده فى هذا الإطار، وتعزيز التعاون فى مجالات إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، والرعاية الطبية المتقدمة، ورقمنة الخدمات الصحية، فضلا عن تشجيع زيادة الاستثمارات فى مجال الرعاية الصحية بمصر بعد ما أتاحته منظومة التأمين الصحى الشامل من فرص استثمارية واعدة بهذا المجال، والنمو الملحوظ لها.

وشدد السبكى، على أهمية التعاون والتوأمة لاستمرارية الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية فى البلدين، وتحقيق رؤية هيئة الرعاية الصحية ومستهدفاتها خلال الفترة المقبلة، وتعزيز مكانتها وريادتها العالمية، ومساهمتها فى توفير نظام تقديم خدمات رعاية صحية شامل ومتكامل ذو جودة عالية، يلبى احتياجات منتفعى التأمين الصحى الشامل وجميع عملائها بالشكل الأمثل والمستوى الذى يفوق توقعاتهم.

وتابع: حريصون على التوأمة مع كبرى هيئات ومؤسسات الصحة العربية والدولية من أجل ضمان مستقبل رعاية صحية قوى ومستدام.

ومن ناحيته، أشار الدكتور عوض صغير الكتبى، إلى التقدم الذى حققته مصر فى قطاع الرعاية الصحية، مؤكدا تميز ونجاحات هيئة الرعاية الصحية فى شتى أنظمة الرعاية الصحية، بداية من استحداث الخدمات الطبية والعلاجية، والتحول الرقمى للخدمات، وتأهيل القوى البشرية، وتطوير بيئة العمل لمقدمى الخدمة الصحية، واستخدام التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية، وتعزيز الممارسات الطبية العالمية.

وذكر الكتبى، أن هيئة الرعاية الصحية حققت قفزة نوعية واستثنائية فى قطاع الرعاية الصحية المصرى، وجميع أنظمة الرعاية الصحية به، مشيرا إلى الاستعداد الكامل لهيئة الصحة بدبى للتعاون مع هيئة الرعاية الصحية فى كافة أوجه مجالات الرعاية الصحية ذات الاهتمام المشترك، وبناء شراكة قوية من أجل تحقيق أعلى مستوى من الجودة والرفاه فى خدمات الرعاية الصحية بالبلدين، وتعزيز تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة.

تجدر الإشارة، إلى أنه يرافق الدكتور أحمد السبكى، خلال مشاركته فى فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربى "آراب هيلث 2023"، وفد رفيع المستوى من الهيئة، يضم كلا من الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، إضافة إلى عدد من القيادات العليا بالهيئة.

وينعقد معرض ومؤتمر آراب هيلث هذا العام، تحت شعار "الابتكار والاستدامة فى الرعاية الصحية"، بمشاركة أكثر من 3000 شركة عارضة، وأكثر من 51000 متخصص فى الرعاية الصحية من جميع دول المنطقة العربية والشرق الأوسط والدول الأفريقية والآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى المشاركة الأولى لكل من نيوزيلندا وسنغافورة وتونس وإندونيسيا.