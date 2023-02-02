تعلن اليوم.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، الوصول إلى نتيجتهم برقم الجلوس من خلال هذا الرابط http://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate
واعتمد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الأربعاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022 / 2023 بنسبة نجاح 77.7%.
وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190334 طالبا وطالبة، حضر منهم 185207 طلاب وطالبات، ونجح 143928 طالبا وطالبة.
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 84 %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 93.2%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 60.2 %، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 53%.
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