آخر فرصة للتقدم لوظائف قطار تالجو.. مرتبات وحوافز مجزية والتعاقد فوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 فبراير 2023 10:27 صباحاً - أعلنت شركة الخدمات المتكاملة التابعة لهيئة السكة الحديد، أن اليوم الخميس، هو آخر يوم للتقدم لوظائف قطار تالجو التى أعلنت عليها الشركة مسبقا، بتاريخ 25 يناير 2023 .

وطلبت شركة الخدمات بالسكة الحديد عمال وأفراد أمن استعدادا لانطلاق القطار الثانى على خط القاهرة الأقصر، ويتم التقدم لحجز الوظائف بمقر الشركة بورش الفرز بالشرابية.

الوظائف المطلوبة

- قائد طاقم القطار ويشترط مؤهل عالٍ مناسب.

- مشرف أمن غرفة المراقبة مؤهل عال مناسب.

- فرد أمن ويشترط مؤهل متوسط وفوق متوسط وعالٍ.

- عامل نظافة "مؤهل إعدادية ومؤهل متوسط".

- أفراد تدخل سريع وتشترط مؤهل متوسط وفوق متوسط وعال، وخبرة في أعمال الحراسة، وأن يتمتع بلياقة بدنية عالية.

شروط وظائف قطار التالجو

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط.

- أن يكون المتقدم من سكان القاهرة الكبرى ومحافظات أسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان.

- أن يكون المتقدم قد أنهى الخدمة العسكرية أو حاصل على الإعفاء النهائي منها.

- يفضل أن يكون لدى المتقدم خبرة بأعمال الأمن والنظافة.

- ألا يقل السن عن 21 عاما ولا يزيد عن 42 عاما.

مميزات العمل بالشركة

- التعاقد الفورى.

- مرتبات وحوافز مجزية.

- تأمينات اجتماعية وصحية.

- زى للعمل.

- تأمين ضد حوادث القطارات والطرق السريعة.

وأعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل أنه من المقرر تشغيل القطار الثانى من فئة تالجو، على خط القاهرة الأقصر، وذلك بعد تشغيل القطار الأول على خط القاهرة الإسكندرية، مشيرا إلى أنه يجرى الآن تشغيل القطار الثانى تجريبى بدون ركاب على خط الصعيد.