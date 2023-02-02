رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي رئيس هيئة صحة دبي لبحث التعاون

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 فبراير 2023 10:26 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: الاتفاق على توقيع مذكرة توأمة مع هيئة صحة دبي في كافة مجالات "تقديم الخدمات الصحية المتقدمة" و"رقمنة الخدمات الصحية" و"التعليم الطبي المستمر" و"السياحة العلاجية"

رئيس هيئة الرعاية الصحية: حريصون على التوأمة مع كبرى هيئات ومؤسسات الصحة العربية والدولية من أجل ضمان مستقبل رعاية صحية قوي ومستدام

رئيس هيئة صحة دبي يرحب بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية .. ويُصرح: هيئة الرعاية الصحية حققت قفزة نوعية واستثنائية في قطاع الرعاية الصحية المصري

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع الدكتور عوض صغير الكتبي، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الصحة بدبي، لبحث تبادل الخبرات وسبل التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد السبكي، في فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي "آراب هيلث 2023"، والذي ينعقد في الفترة من 30 يناير وحتى اليوم 2 فبراير 2023، بحضور رؤساء هيئات الصحة بالمنطقة العربية والشرق الأوسط، في مركز دبي التجاري العالمي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية تولي اهتمامًا لآخر مستجدات عالم الرعاية الصحية والتجارب الدولية الناجحة والرائدة، وتضع توثيق وتعزيز شراكتها مع الهيئات والمؤسسات الصحية العربية والعالمية المتخصصة ضمن أُولى أولوياتها، حرصًا منها على تبادل الخبرات والمعرفة، واستعراض التجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة وتطوير منظومة الرعاية الصحية وما تحققه من طفرات متواصلة.

وفي بداية اللقاء، استعرض الدكتور أحمد السبكي، حجم التطور السريع الذي تشهده مصر في قطاع الرعاية الصحية، وتفوق هيئة الرعاية الصحية في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، وتحسين تجربة المرضى، وتطبيق مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية، والتوظيف الأمثل للتقنيات الطبية والحلول المبتكرة العالمية، والتحول الرقمي للخدمات الصحية، وتطوير بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية، والحصول على الاعتمادات الدولية، وتعزيز مفهوم المنشآت الصحية الخضراء والمستدامة، وغيرها من خطط العمل المستقبلية.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن تقديره للمكانة العالمية التي تحتلها هيئة الصحة بدبي، وإمكانية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين هيئة الرعاية الصحية وصحة دبي، وشهد اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في كافة مجالات تقديم خدمات الرعاية الصحية المتقدمة، والحلول الرقمية للخدمات، والذكاء الاصطناعي، والتعليم الطبي المستمر لتدريب وتأهيل مقدمي الخدمة الصحية، وتطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية، حيث تم الاتفاق بين الجانبين على توقيع مذكرة توأمة للتعاون وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة.

وأشار السبكي، إلى عمق العلاقات بين مصر والإمارات وما تم توطيده في هذا الإطار، وتعزيز التعاون في مجالات إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، والرعاية الطبية المتقدمة، ورقمنة الخدمات الصحية، فضلًا عن تشجيع زيادة الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية بمصر بعد ما أتاحته منظومة التأمين الصحي الشامل من فرص استثمارية واعدة بهذا المجال، والنمو الملحوظ لها.

وأكد السبكي، أهمية التعاون والتوأمة لاستمرارية الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في البلدين، وتحقيق رؤية هيئة الرعاية الصحية ومستهدفاتها خلال الفترة القادمة، وتعزيز مكانتها وريادتها العالمية، ومساهمتها في توفير نظام تقديم خدمات رعاية صحية شامل ومتكامل ذو جودة عالية، يلبي احتياجات منتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة عملائها بالشكل الأمثل والمستوى الذي يفوق توقعاتهم، وتابع: حريصون على التوأمة مع كبرى هيئات ومؤسسات الصحة العربية والدولية من أجل ضمان مستقبل رعاية صحية قوي ومستدام.

ومن جانبه، أشار الدكتور عوض صغير الكتبي، إلى التقدم الذي حققته مصر في قطاع الرعاية الصحية، مؤكدًا تميز ونجاحات هيئة الرعاية الصحية في شتى أنظمة الرعاية الصحية، بداية من استحداث الخدمات الطبية والعلاجية، والتحول الرقمي للخدمات، وتأهيل القوى البشرية، وتطوير بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية، واستخدام التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية، وتعزيز الممارسات الطبية العالمية.

وأكد الكتبي، أن هيئة الرعاية الصحية حققت قفزة نوعية واستثنائية في قطاع الرعاية الصحية المصري، وجميع أنظمة الرعاية الصحية به، مشيرًا إلى الاستعداد الكامل لهيئة الصحة بدبي للتعاون مع هيئة الرعاية الصحية في كافة أوجه مجالات الرعاية الصحية ذات الاهتمام المشترك، وبناء شراكة قوية من أجل تحقيق أعلى مستوى من الجودة والرفاه في خدمات الرعاية الصحية بالبلدين، وتعزيز تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة.

تجدر الإشارة، إلى أنه يرافق الدكتور أحمد السبكي، خلال مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي "آراب هيلث 2023"، وفد رفيع المستوى من الهيئة، يضم كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، إضافة إلى عدد من القيادات العليا بالهيئة.

وينعقد معرض ومؤتمر آراب هيلث هذا العام، تحت شعار "الابتكار والاستدامة في الرعاية الصحية"، بمشاركة أكثر من 3000 شركة عارضة، وأكثر من 51000 متخصص في الرعاية الصحية من جميع دول المنطقة العربية والشرق الأوسط والدول الأفريقية والآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى المشاركة الأولى لكل من نيوزيلندا وسنغافورة وتونس وإندونيسيا.