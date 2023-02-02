سويلم يتابع موقف أعمال تأهيل الترع وتدبير أراضى من منافع الرى بمراكز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 فبراير 2023 10:26 صباحاً - - الدكتور سويلم: مبادرة "حياه كريمة" تحفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم

- تأهيل ٤٤٦٦ كيلومتر من الترع لخدمة المنتفعين وتوصيل المياه للنهايات وحسم شكاوى الرى

- تدبير (١٣٤) قطعة أرض بمساحة ٢٤٨ ألف متر مربع بـ (١٦) محافظة لإقامة عدد ١٤٩ مشروع خدمي عليها

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من السيد المهندس/ على منوفى رئيس مصلحة الرى يستعرض موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" ، وموقف تدبير أراضى من منافع الرى لتنفيذ مشروعات خدمية عليها.

وصرح الدكتور سويلم أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تهدف لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم في (٥٤) مركز في نطاق (٢٠) محافظة ، مضيفاً أن الوزارة تشارك بشكل محورى في أعمال المبادرة من خلال تنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وتدبير أراضى من منافع الرى لتنفيذ مشروعات خدمية عليها.

وأوضح سيادته أنه تم ويجرى تأهيل ترع بأطوال إجمالية ٤٤٦٦ كيلومتر بمراكز حياه كريمة ، حيث بلغت أطوال الترع التى تم نهو تأهيلها حوالى ٢٩٥١ كيلومتر ، وجارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى ١٥١٥ كيلومتر ، كما يجرى تنفيذ عدد (٤) عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة ، تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة.

كما قامت الوزارة بتدبير عدد (١٣٤) قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز ٢٤٨ ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، بنى سويف ، الإسماعيلية ، الفيوم ، الجيزة ، القليوبية) ، وذلك لإقامة عدد (١٤٩) مشروع خدمي في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية) ، وكان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي النصيب الأكبر من الأراضي المتوفرة بعدد (٥٢) قطعة أرض تلاها المواقف النموذجية (١٦ قطعة) ، مراكز الشباب (١٤ قطعة) ، المراكز الطبية (١٠ قطع) ، الأسواق الحضرية (٩ قطع) ، المدارس (٧ قطع) ، وحدات الإسعاف (٥ قطع) ، الوحدات البيطرية (٤ قطع) ، ملاعب (٤ قطع).