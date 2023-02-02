مصر تتسلم رئاسة المجموعة الأفريقية في نيويورك

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 فبراير 2023 10:26 صباحاً - تسلم وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الرئاسة الدورية للمجموعة الأفريقية في نيويورك لشهر فبراير ٢٠٢٣، وذلك في أعقاب انتهاء الرئاسة السنغالية للمجموعة عن شهر يناير ٢٠٢٣.

وقد صرح السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك بأن رئاسة مصر للمجموعة تأتي في إطار الدور الفاعل الذي تقوم به مصر على صعيد دعم وتعزيز تواجد وتفاعل القارة الأفريقية في مختلف مجالات عمل الأمم المتحدة، والدفع بمصالح القارة وشعوبها لاسيما في الموضوعات ذات الأولوية وفي مقدمتها حفظ وبناء السلام والتنمية ومواجهة تغير المناخ وغيرها.

كما أوضح المندوب الدائم أن المجموعة الأفريقية أمامها عدد من الالتزامات الرئيسية خلال الفترة القادمة، حيث يشهد شهر فبراير عدداً من الاجتماعات الهامة في إطار المسارات التفاوضية المختلفة بالامم المتحدة، بما في ذلك قمة أهداف التنمية المستدامة، وقمة المستقبل، والاجتماع رفيع المستوى حول الجاهزية لمواجهة الأوبئة وغيرها.