إجراءات توصيل خدمة الصرف الصحى للمنازل (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نشر الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، عبر موقعه الإلكترونى، وصفحته الرسمية على "فيسبوك"، إنفوجرافا، يوضح للمواطنين المستندات والإجراءات المطلوبة لتوصيل خدمة الصرف الصحى للمنازل فى إطار مبادرة (إعرف حقك) التى أطلقها الجهاز التنظيمى، لنشر بعض المعلومات المهمة لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.





وأوضح الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، أن المستندات المطلوبة تشمل ما يلى: تقديم العميل لطلب خدمة المنتفع، وبطاقة الرقم القومى، ورقم التليفون الأرضى والمحمول والبريد الإلكترونى الشخصى، وصورة عقد الإيجار أو الملكية، وموافقة الجهة الإدارية المختصة، وفاتورة المياه لمحل الاشتراك، وصورة الرخصة للمبنى فى المدن، والرسومات الهندسية أو كروكى الموقع، وأى مستند آخر قد تطلبه الشركة ويكون ضروريا لصحة وسلامة عملية التوصيل.

وأضاف الجهاز التنظيمى، أن إجراءات خدمة توصيل الصرف الصحى للمنازل، تشمل، تقديم العميل طلب الحصول على الخدمة، وتسديد قيمة المعاينة والملف، ثم قيام العمال بشبكة الصرف الصحى بالمعاينة، وإعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد، بعدها يسدد العميل قيمة المقايسة نقدا أو بالتقسيط، ويستخرج التصاريح اللازمة للحفر، يلى ذلك تنفيذ الفنيون للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية، وتوقيع العميل للعقد بخدمة العملاء، وبذلك يكون قد تم الانتهاء من تقديم الخدمة.

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