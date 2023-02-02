مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمى للأراضى الرطبة

جدة - نرمين السيد - تشارك مصر العالم الاحتفال باليوم العالمى للأراضى الرطبة والذى يوافق 2 فبراير من كل عام ويحمل هذا العام شعار (إحياء الأراضى الرطبة المتدهورة واستعادتها) وذلك فى إشارة إلى أهمية الأراضى الرطبة لبقاء الحياة على كوكب الأرض والتصدى لآثار التغيرات المناخية.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاحتفال باليوم العالمى للأراضى الرطبة هذا العام يقترن بالنداء بالاستثمار فى الموارد المائية والبشرية والسياسية، لإنقاذ ما تبقى من الأراضى الرطبة حول العالم من الاختفاء واستعادة تلك التى تسببنا فى تدهورها من أجل التصدى لآثار التغيرات المناخية والتى توحد العالم لمواجهتها خلال مؤتمر المناخ cop27، والذى استضافته مصر بنجاح ابهر العالم سواء على مستوى التنظيم أو على مستوى النتائج التى تم التوصل إليها وما قدمه للعالم من نماذج تنفيذية فى كافة القطاعات والعمل على ربطها بالاحتياجات الإنسانية.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الأهمية البيئية للأراضى الرطبة ترجع إلى كونها مناطق انتقالية بين الأنظمة البيئية الأرضية والمائية والتى تؤدى العديد من الوظائف لخدمة البشرية مثل تنقية المياه وإنتاجيتها العالية للغذاء مثل الأسماك وبعض الأنواع البحرية، فضلا عن اعتبار النظم البيئية للأراضى الرطبة أحد أهم البالوعات الطبيعية وخزانات ثانى أكسيد الكربون وبالتالى لها دور كبير فى التخفيف من آثار التغيرات المناخية وأنها تمتص ثانى أكسيد الكربون، ومن ثم تساعد على إبطاء الاحتباس الحرارى وتقليل التلوث.



وأوضحت وزيرة البيئة ان الاحتفال سيتم هذا العام من خلال منصات التواصل الاجتماعى إلى جانب عدد من الفعاليات بالمحميات بهدف التعريف بالمحميات المصرية المعلنة كمواقع اراضى رطبة عالمية أو تلك التى تضم مناطق أو أراضى رطبة أخرى للتعريف بأهميتها وقيمتها للبيئة والانسان.

وأشارت وزيرة البيئة الى ان مصر لديها عدد 4 مواقع معلنة كمناطق أراضى رطبة (رامسار) عالمية وهى: "بحيرات البردويل، والبرلس، وقارون، والريان"، بالإضافة إلى احتواءها على العديد من الأراضى الرطبة الهامة منها على سبيل المثال: "نهر النيل، وبحيرة ناصر، والمناطق الساحلية، والسبخات والملاحات، والبحيرات الشمالية"، والتى تم إعلان أجزاء منها كمحميات طبيعية مثل: "محميات أشتوم الجميل".

جدير بالذكر أن اليوم العالمى للأراضى الرطبة والذى يحتفل به 2 فبراير من كل عام وأن هذا التاريخ يوافق اعتماد الاتفاقية الدولية لصون الأراضى الرطبة وكان ذلك فى 2 فبراير 1971 بهدف حماية الأراضى الرطبة ومواردها والخدمات التى تقدمها للبشرية على مستوى العالم.