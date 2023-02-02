صحف القاهرة تبرز استقبال السيسى لوزير الدفاع الموريتانى

جدة - نرمين السيد - ففى صفحتها الأولى وتحت عنوان "تعزيز التعاون العسكرى مع موريتانيا"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسى أكد اعتزاز مصر بعلاقاتها مع موريتانيا، وأهمية العمل على مواصلة تطويرها على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى حرص مصر على تعزيز التعاون العسكرى والأمنى مع الأشقاء فى موريتانيا، خاصة فى مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، فى ضوء دور مصر الرائد فى هذا الإطار.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس السيسى استقبل، أمس، الفريق حنن ولد سيدى وزير الدفاع الوطنى بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث يقوم بزيارة رسمية إلى مصر، بحضور الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالإضافة إلى السفير سيدى محمد عبدالله، سفير موريتانيا بالقاهرة.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن اللقاء يأتى فى إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتفعيل التعاون المشترك بينهما فى المجالات العسكرية والأمنية، لاسيما فى ضوء دور موريتانيا المهم فى مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل.

وخلال الاجتماع أشارت الصحيفة إلى أن الوزير الموريتانى سلم رسالة خطية إلى الرئيس السيسى من نظيره الموريتانى محمد ولد الغزوانى تضمنت تأكيد حرص موريتانيا على توطيد العلاقات التاريخية والأخوية القائمة بين البلدين، وتعزيزها فى مختلف المجالات، لاسيما على صعيد التعاون العسكرى ومكافحة الإرهاب، فى ضوء التقدير الذى توليه بلاده لدور مصر ومكانة الرئيس السيسى السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتحت عنوان "مدبولى: برنامج وطنى لطرح شركات للاستثمار الخاص"، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عقد مؤتمرا صحفيا بمقر المجلس استعرض خلاله بعض الملفات الاقتصادية التى تندرج تحت إطار جهود الدولة لدفع عجلة الاقتصاد خلال المرحلة الحالية، مؤكدا أنه فى ضوء توجيهات الرئيس السيسى بتشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى النمو الاقتصادى وتوجيهه للحكومة بالإسراع بإصدار الرخص الذهبية؛ وافق المجلس منذ أسابيع على إصدار 9 رخص لمشروعات تم استعراضها وعرض نموذجا لشكل الرخصة الذهبية التى تم إصدارها التى يأتى إصدارها فى صورة «كارت ذكي» بخاصية «كيو آر كود» وفقا للتقنيات الحديثة حتى يتم الاطلاع من خلاله على كل البيانات الخاصة بتلك الرخصة.

ونقلت الصحيفة عن مدبولى قوله: إن ذلك يُعد خطوة مهمة للغاية فى سبيل تشجيع القطاع الخاص خلال هذه المرحلة للإسراع بتنفيذ كل المشروعات التنموية فى المجالات الجديرة بالحصول على الرخص الذهبية .. مشيرا إلى أن المجلس يقوم بتوسيع نطاق الأنشطة التى يُمكن أن تسرى عليها الرخصة الذهبية، حيث تمت اليوم إضافة مجموعة أخرى من الأنشطة والموافقة على إصدار أربع رخص ذهبية جديدة ستبدأ الهيئة العامة للاستثمار استكمال الإجراءات والأوراق الخاصة بها حتى تخرج بالشكل الذى تم عرضه، وحددنا فترة زمنية بحد أقصى تقوم فيها هيئة الاستثمار بإصدار هذه الرخص فى ضوء العمل على تمكين القطاع الخاص ودعم الدولة له والتوسع فى الأنشطة التى يقوم بها والتى من شأنها توفير فرص عمل جديدة.

وأكدت الصحيفة أن مدبولى وجه رسالة طمأنة إلى القطاع الخاص بأن الدولة حريصة كل الحرص على دعمه فى هذه المرحلة فى ظل الظروف الصعبة، داعيا أصحاب المشروعات ليتقدموا إلى اللجنة العليا لمنح موافقات الرخصة الذهبية بمجلس الوزراء تحت إشرافه الشخصى مباشرة والتى تجتمع بصورة أسبوعية أو كل أسبوعين على الأكثر لإصدار الرخص حتى يكون هناك منفذ آخر للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية بجانب هيئة الاستثمار وباقى الجهات المعنية وهذا توجه مهم للغاية تحرص عليه الدولة، وستشهد الفترة المقبلة إصدار موافقات لعدد أكبر من الرخص الذهبية.

وتحت عنوان "نيابة عن الرئيس السيسى.. مدبولى يشارك فى قمة تمويل البنية التحتية الإفريقية بالسنغال"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس مجلس الوزراء غادر أمس إلى العاصمة السنغالية داكار على رأس وفد رسمى يضم وزراء الكهرباء والإسكان والنقل وعدد من ممثلى كبرى الشركات المصرية للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الدورة الثانية لقمة «تمويل تنمية البنية التحتية فى أفريقيا» التى تستضيفها السنغال غداً.

وأكد السفير نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أهمية المشاركة المصرية فى هذه القمة التى تركز بشكل أساسى على سبل تنمية وتطوير البنية التحتية فى القارة الإفريقية، وهو ما يتوافق مع توجيهات وسياسات الدولة المصرية الحريصة على تعزيز جهود التنمية فى القارة السمراء وقال إن القمة ستكون مناسبة مهمة لتعزيز فرص القطاع الخاص المصرى للمشاركة فى مشروعات البنية التحتية فى إفريقيا، فضلا عن أهميتها لعرض فرص الاستثمار المتاحة لدينا أمام مجتمع الأعمال الدولى، وخاصة فى ظل مشاركة مجموعة من ممثلى بنوك التنمية ومؤسسات التمويل الدولية.

كما ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مجلس الـــوزراء عقد، اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الـــوزراء، الــذى أشــار إلـى النتائج الإيـجـابـيـة الـتـى تحققت مــن الــزيــارة الخارجية للرئيس عبدالفتاح السيسى، وشملت كلا من: الهند وأذربيجان وأرمينيا، مؤكدا أن هــذه الــزيــارة المهمة عكست توجها واضحا للدولة المصرية نحو تفعيل العلاقات المشتركة بين مصر وتلك الدول، والعمل على استثمار الـفـرص مـن أجــل تنمية التعاون الاقتصادى، بما يحقق المصالح المشتركة.



وتطرق مدبولى إلى الملف الاقتصادى، حيث أشـاد بمجريات النسخة السابعة من مؤتمر "سى آى كابيتال للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وما أسفر عنه المؤتمر من رسائل مهمة لاقت اهتمام الحضور مـن ممثلى القطاع الـخـاص والمستثمرين ومؤسسات وبنوك الاستثمار العالمية، وعدد كبير من المستثمرين المحليين.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس الوزراء قوله: إن الإجراءات التى قامت بها الدولة مؤخرا أدت إلى النجاح فى الإفراج عن كافة البضائع ومستلزمات الإنتاج فى الموانئ، وبالتالى العودة إلى المعدلات المستقرة قبل الأزمـــة الأخـيـرة.. مشيرًا إلـى أن هذه الخطوة ستسهم بأثر إيجابى فى تحقيق تـوازن الأسعار فى الأسـواق، موجهًا الوزراء المعنيين بمتابعة إجـراءات ضبط الأســواق والتنسيق المستمر مع الغرف التجارية ومع الأجهزة الرقابية فى هذا الإطار بما يسهم فى توفير السلع بالأسواق بأسعار مناسبة.

وتحت عنوان "رفع درجة الاستعداد بمحافظات الأمطار"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أكد أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع إجراءات التعامل مع أى أزمة طارئة، وإجراءات شفط تراكمات مياه الأمطار.

وأوضح الوزير أن تقرير الغرفة الصادر أمس تضمن استمرار غلق ميناء برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ وميناء العريش البحرى بمحافظة شمال سيناء نظراً لارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح، كما تم غلق ميناء السخنة بمحافظة السويس، كما أدت الرياح الشديدة إلى سقوط 7 أعمدة إنارة بشمال سيناء وكفر الشيخ.

وشدد الوزير على استمرار رفع حالة الاستعداد بجميع غرف العمليات بالوزارة والمحافظات المعرضة لسقوط أمطار والتنسيق المستمر مع غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، لمتابعة الموقف بصورة مستمرة ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وتحت عنوان "شاكر: مصر - السيسى تتبنى قضايا تنمية القارة فى المحافل العالمية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مصر تشارك بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة فى القمة الثانية لتمويل مشروعات البنية التحتية لإفريقيا 2 DFF والذى يبدأ أعماله اليوم فى العاصمة السنغالية داكار وتناقش هذه القمة برنامج تطوير البنية التحتية فى أفريقيا على هامش أجندة الاتحاد الأفريقى 2063.

وأكد شاكر حرص مصر على تشجيع الجميع على حوار فعال لتحديد رؤية مشتركة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لجميع بلدان القارة الأفريقية وتحديد برامج عمل واضحة من أجل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة خاصة وأن التنمية تعتمد بشكل رئيسى على البنية التحتية، كما أنها تمثل العمود الفقرى وشريان الحياة لكافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى المجتمعات المتحضرة وبدونها لا يمكن تحقيق أى تطور ولا ازدهار للمجتمعات.

وفى الشأن الرياضى وفى صفحتها الأولى، ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "الأهلى يكتسح أوكلاند النيوزيلاندى فى افتتاح مونديال الأندية"، أن النادى الأهلى افتتح مشواره ببطولة كأس العالم للأندية المقامة فى المغرب بتحقيق فوز كبير على منافسه أوكلاند ستى النيوزيلاندى بنتيجة "3 – صفر" فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس على استاد ابن بطوطة فى طنجة فى إطار الدور التمهيدى من البطولة حيث أحرز أهداف المباراة كل من حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسى تاو.