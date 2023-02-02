أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 2 فبراير 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يعلن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال جلسة نقاشية خاصة ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 54، عن نتائج المشروع البحثى "تكلفة التطرف والإرهاب بمصر فى ثلاثة عقود"، وذلك بمشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

القاهرة

تنطلق الدورة العلمية الدولية المشتركة لـ8 من علماء دولة تنزانيا، مع 8 من أئمة وزارة الأوقاف المصرية وتستمر حتى 11 فبراير الجارى بأكاديمية الأوقاف الدولية.

بودابست

تنعقد اللجنة الوزارية المصرية المجرية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى بالعاصمة المجرية بمشاركة ممثلين عن 20 جهة وطنية مصرية، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، وبيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة عن الجانب المجرى.

باريس

تقوم وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بزيارة إلى الرياض وإلى أبو ظبى، لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع السعودية والإمارات على خلفية عدم الاستقرار الإقليمى.

واشنطن

يلتقى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، الرئيس الأمريكى جو بايدن فى واشنطن.

الكويت

تنطلق بطولة الأندية العربية الخامسة للكاراتيه للرجال والسيدات بالكويت، بمشاركة نحو 150 لاعبا ولاعبة من 17 ناديا يمثلون 8 دول عربية وتجرى على صالة نادى اليرموك مستضيف البطولة على مدى يومين.