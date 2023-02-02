ننشر رابط الحصول على نتيجة التيرم الأول لـ الشهادة الإعدادية بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - وأضاف، أنه ستتم إتاحة نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة على الرابط التالى www.cairo.gov.eg، كما يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة اليوم عن طريق رابط مديرية التربية والتعليم بالعاصمة من هنا.

نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة

وعلى صعيد آخر، أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتائج الفصل الدراسى الأول لعام 2022/2023، لطلاب الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها من أحمد راشد، محافظ الجيزة.

ويمكن للطلاب الوصول إلى نتائجهم من خلال الرابط التالى: http://www.gizaresult.com

واعتمد أحمد راشد، محافظ الجيزة، أمس الأربعاء، نتيجة الفصل الدارسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/2023/ بنسبة نجاح بلغت 76.81%، بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة كالتالى: فى المركز الأول (الدقى) الثانى (الهرم) الثالث (جنوب الجيزة) الرابع (الوراق)، الخامس (الشيخ زايد)، السادس(العمرانية)، السابع (الصف)، الثامن (العجوزة)، التاسع (أطفيح)، العاشر (شمال الجيزة )، الحادى عشر (6 أكتوبر )، الثانى عشر (منشأة القناطر)، الثالث عشر (البدرشين )، الرابع عشر (العياط)، الخامس عشر (بولاق الدكرور)، السادس عشر (الحوامدية )، السابع عشر (كرداسة)، الثامن عشر (أوسيم)، التاسع عشر (أبوالنمرس)، العشرون (الواحات البحرية).