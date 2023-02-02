جدة - نرمين السيد - وأضاف، أنه ستتم إتاحة نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة على الرابط التالى www.cairo.gov.eg، كما يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة اليوم عن طريق رابط مديرية التربية والتعليم بالعاصمة من هنا.
نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة
وعلى صعيد آخر، أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتائج الفصل الدراسى الأول لعام 2022/2023، لطلاب الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها من أحمد راشد، محافظ الجيزة.
ويمكن للطلاب الوصول إلى نتائجهم من خلال الرابط التالى: http://www.gizaresult.com
واعتمد أحمد راشد، محافظ الجيزة، أمس الأربعاء، نتيجة الفصل الدارسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/2023/ بنسبة نجاح بلغت 76.81%، بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
وجاء ترتيب الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة كالتالى: فى المركز الأول (الدقى) الثانى (الهرم) الثالث (جنوب الجيزة) الرابع (الوراق)، الخامس (الشيخ زايد)، السادس(العمرانية)، السابع (الصف)، الثامن (العجوزة)، التاسع (أطفيح)، العاشر (شمال الجيزة )، الحادى عشر (6 أكتوبر )، الثانى عشر (منشأة القناطر)، الثالث عشر (البدرشين )، الرابع عشر (العياط)، الخامس عشر (بولاق الدكرور)، السادس عشر (الحوامدية )، السابع عشر (كرداسة)، الثامن عشر (أوسيم)، التاسع عشر (أبوالنمرس)، العشرون (الواحات البحرية).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ننشر رابط الحصول على نتيجة التيرم الأول لـ الشهادة الإعدادية بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.