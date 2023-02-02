طقس الخميس.. ظاهرة جوية مؤثرة وسقوط أمطار على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

وقالت الأرصاد، فى بيان لها، إنه يسود اليوم الخميس، طقس بارد فى الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية.

ويسود طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

ويتوقع خبراء الطقس أن تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

العاصمة الادارية 18 09

6 أكتوبر 18 09

بنهــــا 18 10

دمنهور 18 10

وادى النطرون 19 10

كفر الشيخ 18 11

المنصورة 18 09

الزقازيق 19 10

شبين الكوم 18 10

طنطا 18 11

دمياط 18 11

بورسعيد 18 11

الإسماعيلية 18 09

السويس 18 10

العريش 17 10

رفح 17 09

رأس سدر 20 11

نخل 16 05

كاترين 12 03

الطور 20 11

طابا 20 11

شرم الشيخ 21 12

الاسكندرية 17 09

العلمين الجديدة 17 09

مطروح 16 09

السلوم 16 08

سيوة 16 07

رأس غارب 20 11

الغردقة 20 11

سفاجا 21 12

مرسى علم 22 12

شلاتين 24 14

حلايب 22 16

أبو رماد 23 15

رأس حدربة 23 14

الفيوم 19 08

بنى سويف 19 08

المنيا 18 06

أسيوط 18 06

سوهاج 19 07

قنا 19 08

الأقصر 19 08

أسوان 20 09

الوادى الجديد 18 08

أبوسمبل 20 09