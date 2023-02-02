الأرصاد تزف بشرى عاجلة عن طقس الخميس

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "تحسن نسبى فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ولكن تبقى الأجواء شبه غائمة على شمال البلاد، وتوجد فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى".

وأضافت الأرصاد: "تهدأ سرعات الرياح على جميع الأنحاء وتبقى فقط على شرق المتوسط كما ينخفض ارتفاع الامواج على الساحل الغربى، وتبقى الأجواء باردة على مدار اليوم على الأنحاء كافة، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 18 درجة".

الأمطار فى الإسكندرية

وكانت محافظة الإسكندرية، قد شهدت أمس الأربعاء، ولليوم الثالث على التوالى، هطول أمطار غزيرة، مع انخفاض درجة الحرارة وارتفاع أمواج البحر، وتراكمت المياه بالشوارع والميادين وأثرت على حركة المشاة وسير السيارات.