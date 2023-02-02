وفد رفيع المستوى من هيئة الرعاية الصحية يلتقى ممثلى شركة «ديدالوس» الإيطالى

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية، مع المهندس سام عمورى، المدير الإقليمى لشركة ديدالوس فى مصر والشرق الأوسط"، يأتى ذلك فى إطار حرص هيئة الرعاية الصحية على توثيق شراكتها الاستراتيجية مع شركة "ديدالوس Dedalus" الإيطالية، كونها الشركة المنفذة لميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل فى مصر، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات والوزارات على رأسها وزارتى الإنتاج الحربى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





جاء ذلك خلال مشاركة وفد رفيع المستوى من الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بمعرض ومؤتمر الصحة العربى آراب هيلث" 2023، والمُقام بمركز دبى التجارى العالمى فى الفترة بين 30 يناير و2 فبراير 2023.

وتناول اللقاء، استعراض الوضع الحالى لنظم الميكنة وآليات التحول الرقمى المطبقة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات منظومة التأمين الشامل، وذلك طبقًا للتطبيق المرحلى للمنظومة بالمحافظات، فيما تم استعراض خطة عمل المنظومة الإلكترونية لمقدمى الخدمة الصحية لهيئة الرعاية الصحية، ومناقشة الآليات الرقمية المستحدثة لدورة إدارة الإيرادات (RCM)، وآليات التوثيق الرقمى والالكترونى للبيانات، وإدارة منظومة الدواء بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، وذلك لضمان دقة واستدامة وجودة الخدمة الطبية المقدمة بمنشآت الهيئة.

وتطرق الاجتماع، إلى خطة العمل بالتعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والخاصة بتعزيز دورات ونماذج العمل بالمنشآت، ودعم أقسام الطوارئ والعمليات بمنشآت هيئة الرعاية الصحية تقنيًا ورقميًا، وربطها مع أدوات التكويد العالمية للتشخيصات، وهو ما يسمح بدقة التشخيص الطبى ومن ثم صحة البيانات داخل السجلات الطبية الإلكترونية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأشار الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية، يأتى الاجتماع فى إطار متابعة الخطوات التنفيذية لميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وما تم إنجازه منها، إضافة إلى مراجعة البنية التحتية المعلوماتية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمختلف محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، بما يضمن تحقيق رؤية الهيئة وتأكيد قدرتها على استمرار تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية للمواطنين ورقمنة خدماتها الصحية، والذى يحسن من بيئة العمل لمقدمى الخدمة الصحية وييسر حصول المواطنين على الخدمات الصحية بمنشآت الهيئة المختلفة، كما يضمن النزاهة والشفافية والعدالة فى توزيع الخدمات الصحية تماشيًا مع أهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

ومن جانبه، أشاد المهندس سام عمورى، المدير الإقليمى لشركة ديدالوس فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، بالتجربة المصرية الناجحة فى مجال التغطية الصحية الشاملة، ودور الهيئة العامة للرعاية الصحية فى توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وقدرتها على توفيرها لهم بأعلى معايير الأمان والسلامة والجودة العالمية، وكذلك جهدها المتميز واستمرار سعيها نحو تعزيز استخدامات التكنولوجيا الصحية وممارسات الصحة الرقمية بالمنشآت الصحية التابعة لها بما يتواكب مع أحدث النظم الصحية فى العالم، ويضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى وفق أحدث الإرشادات والممارسات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.

وشهد اللقاء من شركة Dedalus الإيطالية، بداخل جناح الشركة فى معرض ومؤتمر الصحة بدبى، كلًا من السيد ديفيد هاتون، مدير المشروعات بشركة ديدالوس فى مصر والشرق الأوسط، المهندسة مها عمر، مدير برنامج التأمين الصحى الشامل بالشركة، المهندس محمد راتب، مدير شركة ديدالوس فى مصر.

وتجدر الإشارة، إلى مشاركة الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، فى فعاليات "آراب هيلث 2023"، يرافقه وفد رفيع المستوى من الهيئة يضم كلًا من الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، إضافة إلى عدد من القيادات العليا بالهيئة.

وينعقد معرض ومؤتمر الصحة العربى "آراب هيلث" هذا العام، تحت شعار "الابتكار والاستدامة فى الرعاية الصحية"، بمشاركة أكثر من 3000 شركة عارضة، وأكثر من 51000 متخصص فى الرعاية الصحية من جميع دول المنطقة العربية والشرق الأوسط والدول الأفريقية والآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى المشاركة الأولى لكل من نيوزيلندا وسنغافورة وتونس وإندونيسيا.