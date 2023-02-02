الأحد.. «تعليم الجيزة» تفتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المديرية أنه بإمكان الطلاب التقدم بتظلماتهم بالإدارات التعليمية التابع لها مدارسهم.

واعتمد أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، نتيجة الفصل الدارسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/2023/ بنسبة نجاح بلغت 76.81%، بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة كالتالى: فى المركز الأول "الدقى"، الثانى "الهرم"، الثالث "جنوب الجيزة"، الرابع "الوراق"، الخامس "الشيخ زايد"، السادس "العمرانية"، السابع "الصف"، الثامن "العجوزة"، التاسع "أطفيح"، العاشر "شمال الجيزة"، الحادى عشر "6 أكتوبر"، الثانى عشر "منشأة القناطر"، الثالث عشر "البدرشين"، الرابع عشر "العياط"، الخامس عشر "بولاق الدكرور"، السادس عشر "الحوامدية"، السابع عشر "كرداسة"، الثامن عشر "أوسيم"، التاسع عشر "أبو النمرس"، العشرون "الواحات البحرية".

كما اعتمد أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة القسم المهنى بنسبة النجاح 95.16%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 98.61%، ونسبة نجاح 100 % للمكفوفين.

وأتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتائج الفصل الدراسى الأول لعام 2022/2023، لطلاب الشهادة الإعدادية إلكترونيا، ويمكن للطلاب الوصول إلى نتائجهم من خلال الرابط التالى: http://www.gizaresult.com/