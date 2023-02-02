اختتام أعمال المؤتمر الإقليمي للإيكاو فى الأقصر

وأكد المشاركون فى ختام أعمال المؤتمر على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى نظم مراقبة حركة الطائرات بالمطارات لتأمين سلامة الطيران والملاحة الجوية.
وناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام أحدث المستجدات فى تفعيل النظم المتطورة فى إرشاد ومراقبة الحركة الأرضية للطائرات بالمطارات (A-SMGCS) بما يسهم فى تأمين سلامة الطيران. وخلال جلسات المؤتمر قدم ممثل سلطة الطيران المدنى المصرى عرضاً توضيحياً للخطة الوطنية للملاحة الجوية ومدى تطبيق مصر لكافة المتطلبات الدولية من خلال تلك الخطة.
كما استعرض ممثل الشركة المصرية لخدمات الملاحة الجوية تجربة الشركة فى تشغيل نظام A-SMGCS ودوره فى ضمان سلامة خدمة الملاحة الجوية والحركة الأرضية داخل مطار القاهرة الدولى.
وأعربت الوفود المشاركة عن شكرها وتقديرها لجمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الطيران المدنى على استضافة المؤتمر والتنظيم المتميز الذى ساهم فى إنجاح المؤتمر وخروجه بصورة تليق بمكانة مصر.
وعلى هامش المؤتمر تم تنظيم جولة سياحية للوفود المشاركة فى المؤتمر لزيارة المواقع الأثرية بمدينة الأقصر والذين أبدوا إعجابهم بما تمتلكه مصر من كنوز أثرية نادرة.
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