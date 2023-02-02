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اختتام أعمال المؤتمر الإقليمي للإيكاو فى الأقصر

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حنان عز الدين 2023-02-01 23:15 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - اختتمت، اليوم الأربعاء، بالأقصر أعمال المؤتمر الإقليمى لنظم إدارة حركة الطائرات بالمطارات A-SMGCS فى منطقة الشرق الأوسط والذى استضافته مصر ممثلة فى وزارة الطيران المدنى على مدار ثلاثة أيام بمشاركة 8 دول عربية وإفريقية ونظمته المنظمة الدولية للطيران المدنى "الإيكا" ممثلة فى المكتب الإقليمى للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنى المصرى وبرعاية الشركة المصرية للمطارات.

وأكد المشاركون فى ختام أعمال المؤتمر على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى نظم مراقبة حركة الطائرات بالمطارات لتأمين سلامة الطيران والملاحة الجوية. 

 

وناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام أحدث المستجدات فى تفعيل النظم المتطورة فى إرشاد ومراقبة الحركة الأرضية للطائرات بالمطارات (A-SMGCS) بما يسهم فى تأمين سلامة الطيران. وخلال جلسات المؤتمر قدم ممثل سلطة الطيران المدنى المصرى عرضاً توضيحياً للخطة الوطنية للملاحة الجوية ومدى تطبيق مصر لكافة المتطلبات الدولية من خلال تلك الخطة.

 

كما استعرض ممثل الشركة المصرية لخدمات الملاحة الجوية تجربة الشركة فى تشغيل نظام A-SMGCS ودوره فى ضمان سلامة خدمة الملاحة الجوية والحركة الأرضية داخل مطار القاهرة الدولى.

 

وقام ممثل شركة ميناء القاهرة الجوى بتقديم عرض توضيحى لخبرات مطار القاهرة الدولى فى تطبيق النظام المتقدم فى مراقبة وإدارة الحركة على أرض المهبط كواحد من أوائل المطارات فى منطقة الشرق الأوسط الذى يقوم بتطبيق هذا النظام المتطور وتم استعراض تجهيزات مطار القاهرة والتى تضمن تفعيل هذا النظام المتقدم بما يضمن سلامة التشغيل المطلوبة أثناء فترات الرؤية المتدهورة مؤكداً استعداد شركة ميناء القاهرة الجوى لنقل الخبرات والتدريب والإشراف على تطبيق النظام المتقدم لمطارات دول الشرق الأوسط وإفريقيا.

 

وأعربت الوفود المشاركة عن شكرها وتقديرها لجمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الطيران المدنى على استضافة المؤتمر والتنظيم المتميز الذى ساهم فى إنجاح المؤتمر وخروجه بصورة تليق بمكانة مصر.

وعلى هامش المؤتمر تم تنظيم جولة سياحية للوفود المشاركة فى المؤتمر لزيارة المواقع الأثرية بمدينة الأقصر والذين أبدوا إعجابهم بما تمتلكه مصر من كنوز أثرية نادرة. 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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