تصنيع الدواء : أغلب صيادلة مصر ملتزمون بقرار منع إعطاء الحقن في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 فبراير 2023 11:25 مساءً - علق الدكتور محفوظ رمزى ، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة ، علي الطفل ضحية حقنة المضاد الحيوى في أسيوط بعد تناول حقنة مضاد حيوي ، مشيرا الى أن أغلب صيادلة مصر ملتزمون بقرار منع إعطاء الحقن في الصيدليات، قائلا :" ما يحدث من أخطاء حالات فردية لا يجب تعميمها ".

وأضاف رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاربعاء ، أنه لا يجب الحصول على أي مضاد حيوي دون روشتة طبية ، مشيرا الى ، أن التحسس من الدواء قد يحدث بنسب تختلف من مريض لمريض ولا يمكن التنبؤ بها.

وتابع : ممتنع عن إعطاء الحقن في الصيدليات لأني لا أمتلك أدوات لإنقاذ المريض من الحساسية من المضاد الحيوي ، ومفيش حاجة تدي مبرر لإعطاء مضادات حيوية في الصيدلية دون مبرر ، ولابد من منع إعطاء المضاد الحيوي بدون روشتة.

وشدد رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة ، على أن الادوية الموجودة فى الصيدليات فى مصر آمنه للغاية ولا يوجد اى أدوية مغشوشة ويتم تأمينها بشكل كبير ويشرف عليها وزارة الصحة ، ولجنة تصنيع الدواء مطالباً ، بإرتداء البالطو الابيض داخل الصيدلية لجميع صيدليات مصر .