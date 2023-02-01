استعدادات «التموين» للأوكازيون الشتوى 2023 (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديو جراف التالى استعدادات وزارة التموين للأوكازيون الشتوى:

وأكد القرار على أهمية التزام الجهات المشاركة بإعلان ‏ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية، مقترنة بها بيان عن ‏الثمن الفعلى الذى كانت تُباع به هذه السلع خلال الشهر ‏السابق عن التصفية.

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