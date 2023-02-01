غدًا.. وزيرة التضامن تعلن نتائج بحث تكلفة التطرف والإرهاب بمعرض الكتاب

جدة - نرمين السيد - تعلن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، غدًا الخميس، نتائج بحث "تكلفة التطرف والإرهاب فى مصر فى 3 عقود" الذى نفذته التضامن بالشراكة مع المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية على مدى 18 شهرًا.





يأتى البحث المقرر إعلان نتائجه غدًا الخميس بجلسة نقاشية تشهدها فعاليات الدورة الـ 54 لـ معرض القاهرة الدولى للكتاب فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة إجراء بحث وطنى متكامل يرصد التكلفة الاقتصادية والاجتماعية التى تكبدها المجتمع المصرى بفعل موجات التطرف والإرهاب التى مرت على مصر فى الثلاثة عقود الأخيرة. واستهدف البحث تناول قضايا التطرف والإرهاب التى عانت منه مصر منذ عقود طويلة فى إطار رؤية سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية شاملة، تبحث فى الأسباب والجذور وتمتد لتقديم استراتيجيات لمواجهة التطرف والإرهاب فى إطار شراكة فاعلة بين كافة المؤسسات حيث قام البحث بقياس التكاليف الاقتصادية السياسية والاجتماعية، للإرهاب ويسعى المشروع البحثى إلى معالجة الفجوة فى دراسات الظاهرة الإرهابية من منظور مصرى ورصد العلاقة بين الفقر "متعدد الأبعاد" والتهميش الاجتماعى من جهة، والتطرف والإرهاب من جهة أخرى مؤكدا على قيم الدولة الحديثة والمواطنة واحترام التنوع، والتى تعد القاعدة الأساسية التى تنطلق منها المواجهة الفكرية الضروية لأفكار التشدد والتعصب ووضع استراتيجيات شاملة لمواجهة التطرف والإرهاب على أساس علمى موثق. حضر كل من الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصرى وعضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة تقييم ومراجعة المشروع البحثى، والدكتور جمال عبد الجواد، مدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصرى ومدير المشروع البحثى، وعبد الفتاح الجبالى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمدينة الإنتاج الإعلامى، الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية وأستاذ علم الاجتماع السياسى بجامعة القاهرة، عضو لجنة تقييم ومراجعة المشروع البحثى، وسمير مرقص المفكر السياسى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى ومحرر ورئيس فريق البحث السياسى للمشروع.

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