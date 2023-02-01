الفريق أسامة عسكر يلتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة البنينى

جدة - نرمين السيد - التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة فريكتيو جيبا جيدى رئيس أركان القوات المسلحة البنينى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.





تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وبحث آفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا الجانبين. وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن إعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع جمهورية بنين، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية. فيما، أشاد رئيس أركان القوات المسلحة البنينى بدور مصر المؤثر والفاعل فى كافة القضايا المطروحة داخل القارة الإفريقية، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون العسكرى بين البلدين. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

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