تعرف على دكة بدلاء الأهلى أمام أوكلاند سيتى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 فبراير 2023 09:30 مساءً - يجلس دكة بدلاء النادي الأهلي في مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي الليلة بمونديال الأندية ، كلاً من : علي لطفي – حمزة علاء – خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد أشرف - محمد فخري - مروان عطية – محمد مجدي أفشة – محمود عبد المنعم كهربا – طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد أوكلاند سيتي ، ويضم تشكيل الأهلي كلاً من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول ومحمد هاني في الدفاع واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية في الوسط وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم.

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية باعتباره ممثلًا عن قارة أفريقيا، على الرغم من حلوله وصيفًا للوداد في دوري أبطال أفريقيا، لكن القدر ابتسم له بإقامة البطولة في المغرب ومشاركة الوداد باعتباره بطل دوري الدولة المستضيفة.