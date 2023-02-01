هيئة الرعاية الصحية تشارك بالجلسة الحوارية «رحلة تحول»

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية، مع مسؤولى وقيادات عدد من الشركات الرائدة فى مجال الرعاية الصحية بدول الخليج، وذلك لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات فى تطبيق التكنولوجيا والحوكمة الرقمية بالتأمين الصحى الشامل.





يأتى اللقاء ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية الدورية التى تنظمها شركة صلات السعودية لحلول الأعمال، والتى بدأتها نهاية 2022 وتستمر خلال العام الجارى 2023 تحت عنوان "رحلة تحول"، بمشاركة وفد رفيع المستوى من الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بمعرض ومؤتمر الصحة العربى آراب هيلث" 2023، والمُقام بمركز دبى التجارى العالمى فى الفترة بين 30 يناير و2 فبراير 2023.

واستعرض اللقاء رحلة التحول فى الخدمات الصحية المقدمة بالقطاع الصحى فى مصر، كما تم تسليط الضوء على المستجدات التى وصل لها القطاع الصحى الحكومى فى دول الخليج وشمال إفريقيا، والركائز التى ساهمت بدورها فى دعم القطاع الصحى بما يضمن استدامة جودة الخدمة الطبية ورضاء المتعاملين ومتلقى الخدمة الصحية.

يأتى هذا اللقاء فى إطار تعزيز التعاون وتبادل الرؤى والخبرات وتعزيز سبل الدعم التقنى فى مجال الرقمنة والحوكمة، بهدف الاستفادة من التجارب المختلفة فى مجال التحول الرقمى للخدمات بالمجال الصحى، وتطبيق مفاهيم التكنولوجيا والحوكمة الرقمية لإدارة دورة الإيرادات، والتركيز الطبى، وترسيخ الممارسات الإيجابية من خلال حزم من الحلول الإلكترونية المبتكرة، التى تسهم بدورها، وتقديم حلول تقنية متكاملة وآمنة فى دورة الإيرادات، تساعد على تسريع عملية التحصيل والحصول على نتائج مُرضية بأسرع وأسهل الأنظمة والمنهجيات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية، خلال الاجتماع تم مناقشة سُبل التعاون وأوجه الاستفادة من الخبرات فى مجال رقمنة خدمات الرعاية الصحية، وكيفية الوصول لحلول مبتكرة فى مجال إدارة التكاليف، إضافة إلى استعراض حزم التدريبات المُحدثة لتأهيل العاملين، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتحقيق أكبر استفادة ممكنة، مما يساهم فى ترشيد الإنفاق الصحى، ويحقق مستويات أفضل من الخدمة والرعاية الصحية فى قطاع الرعاية الصحية فى مصر ودول الخليج، مثمنًا أهمية هذه الجلسات الحوارية التى تهدف فى مضمونها إلى إعادة هيكلة القطاع الصحى.

ومن جانبه أعرب الدكتور فايز بن ناصر الحربى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة صلات السعودية لحلول الأعمال، عن سعادته بتنظيم الجلسات الحوارية الدورية تحت عنوان "رحلة تحول"، والتى تجمع العديد من قيادات ومسؤولى الجهات الصحية بدول الخليج، مُثمنًا للتعاون المشترك مع هيئة الرعاية الصحية ومشاركتها بهذه الجلسات، مشيدًا بحجم إنجازات هيئة الرعاية الصحية فى دعم القطاع الطبى فى مصر، وانعكاسات ذلك على تطور قطاع الرعاية الصحية بالدولة المصرية.

حضر الجلسة الحوارية عدد من قيادات الرعاية الصحية فى دول الخليج، وأبرزهم الدكتور سيف الجبيجى، رئيس الحوكمة وتنمية الأعمال التجارية بشركة التأمين الصحى الوطنية الإماراتية "ضمان"، الدكتور حمود بن فهد الشمرى، الرئيس التنفيذى لتجمع الجوف الصحى السعودى، الدكتورة مريم الجلاهمة، الرئيس التنفيذى للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بدولة البحرين، الدكتور سالم بن عبدالله بن خلفان السالمى مستشار وزارة الصحة بسلطنة عمان، الدكتور محمود بن عبدالجبار اليمانى، رئيس مجلس إدارة التجمع الصحى بالمدينة المنورة، والدكتور عماد الذكير رئيس مجلس الإدارة الأعلى لشركة اترهيلث كندا بالمملكة العربية السعودية، الأستاذ أهاب الأتاسى، المدير التنفيذى لمركز التميز الوطنى السعودى للترميز الطبى وحساب التكاليف، إضافة إلى عدد من قيادات ومسؤولى القطاع الصحية بدول الخليج.

تجدر الإشارة، إلى مشاركة الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، فى فعاليات "آراب هيلث 2023"، يرافقه وفد رفيع المستوى من الهيئة يضم كلًا من الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، إضافة إلى عدد من القيادات العليا بالهيئة.

وينعقد معرض ومؤتمر الصحة العربى تحت شعار "الابتكار والاستدامة فى الرعاية الصحية"، بمشاركة أكثر من 3000 شركة عارضة، وأكثر من 51000 متخصص فى الرعاية الصحية من جميع دول المنطقة العربية والشرق الأوسط والدول الإفريقية والآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى المشاركة الأولى لكل من نيوزيلندا وسنغافورة وتونس وإندونيسيا.