وزير الدفاع يلتقى نظيره بجمهورية الكونغو الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - التقى الفريق أول محمـد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بكاباندا كورهينجا جيلبيرت، وزير الدفاع الوطنى والمحاربين القدماء لجمهورية الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.





تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية فى ظل الظروف والتحديات الحالية، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكرى والأمنى بين البلدين فى العديد من المجالات. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات التعاون العسكرى التى تربط القوات المسلحة المصرية والكونغولية فى مختلف المجالات، كما أكد على أهمية تنسيق الجهود العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأشاد وزير الدفاع الوطنى والمحاربين القدماء لجمهورية الكونغو الديمقراطية بجهود مصر الداعمة لكافة قضايا القارة الإفريقية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بها وتحقيق طموحات وتطلعات شعوب القارة معربا عن تطلعه لمزيد من التنسيق فى الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

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