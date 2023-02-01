«حياة كريمة» تتصدى لإدمان المخدرات (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - كشفت مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه نظم سلسلة المعسكرات التدريبية لإعداد قيادات العمل التطوعى بمؤسسة "حياة كريمة"، يأتى بالتوازى مع تنفيذ العديد من البرامج التوعوية بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





رصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى أنشطة مبادرة حياة كريمة لمكافحة الإدمان منها نشر التوعية فى 750 موقعًا ضمن مبادرة "قرية بلا إدمان". كما تم تدريب 120 قيادة تطوعية ضمن المعسكر الأول، وشملت الأنشطة إطلاق حملة حياة كريمة بدون إدمان. واستهدفت الحملة حماية الشباب من تعاطى المخدرات وزيادة قدرات المتطوعين المعرفية والمهارية فضلًا عن إنشاء 5 مراكز جديدة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان.

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