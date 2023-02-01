تريزيجيه يسجل هدف طرابزون سبور ضد أنطاليا في الدقيقة 36 بالدوري التركي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 فبراير 2023 08:20 مساءً - أحرز الدولي المصري محمود تريزيجيه هدف طرابزون سبور الأول ضد نظيره أنطاليا بالدقيقة 36 المقامة حالياً على ملعب شينول جونيش ستاديوم، ضمن مباريات الجولة 22 من الدورى التركى، ويسعى الفريق لاستعادة توازنه بعدما تلقى خسارة مفاجئة أمام هاتاي سبور بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، السبت الماضى، بمسابقة الدوري.

وشارك تريزيجيه في المباراة الأخيرة كبديل منذ الدقيقة 55، ولم يسجل أو يصنع حيث يتوقف رصيده حاليًا عند 6 أهداف وصناعة 3 آخرين

ويحتل طرابزون المركز السادس بجدول ترتيب الدورى التركى برصيد 35 نقطة بينما يحتل أنطاليا المركز 13 برصيد 21 نقطة.

وفى باقى مباريات الجولة 22 من الدورى التركى اليوم، يلتقى كل من قاسم باشا مع جيرسونسبور، وغازى عنتاب مع هاتاى وجالطة سراى مع عمرانى سبور.

كان تريزيجيه انضم إلى صفوف فريق طرابزون سبور في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، مقابل 4 مليون يورو.