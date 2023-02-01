قرى ونجوع الأقصر تجنى ثمار «حياة كريمة» (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ومن خلال مبادرة "حياة كريمة" تم تنفيذ 70% من المشروعات الجارية، ووصلت التكلفة الإجمالية 9.9 مليار جنيه. كما تم بناء 3182 منزلا بسكن كريم بتكلفة 2.4 مليار جنيه.

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