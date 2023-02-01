سوق أسماك المنيب بعد التطوير (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - مشروع تطوير الأسواق العشوائية والرسمية واحدا من أهم المشروعات القومية التى تبنتها محافظة الجيزة منذ عدة سنوات، للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية، ومن أهم الأسواق التى تم تطويرها سوق السمك الجديد بالمنيب.





ويوضح الإنفوجراف التالى ملامح التطوير فى سوق المنيب:

ويعد الاهتمام بإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلا عن الأسواق العشوائية فى الجيزة، خطوة هامة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة له تضمن حقهم فى العيش الكريم، فضلا عن تحسين موارد المحافظة لتحقيق عوائد اقتصادية أكبر يستفيد منها المواطن فى تطوير خدمات أخرى.

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