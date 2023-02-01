عاجل- ظهرت الآن.. ننشر نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالجيزة

جدة - نرمين السيد - ويمكن للطلاب الوصول إلى نتائجهم من خلال الرابط التالى: http://www.gizaresult.com/

واعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، نتيجة الفصل الدارسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/2023/ بنسبة نجاح بلغت 76.81%، بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة كالتالى: فى المركز الأول ( الدقى ) الثانى ( الهرم ) الثالث ( جنوب الجيزة ) الرابع ( الوراق)، الخامس ( الشيخ زايد)، السادس( العمرانية)، السابع ( الصف )، الثامن ( العجوزة )، التاسع ( أطفيح )، العاشر ( شمال الجيزة )، الحادى عشر ( 6 أكتوبر )، الثانى عشر (منشأة القناطر )، الثالث عشر ( البدرشين )، الرابع عشر ( العياط )، الخامس عشر ( بولاق الدكرور )، السادس عشر ( الحوامدية )، السابع عشر ( كرداسة )، الثامن عشر ( أوسيم )، التاسع عشر ( أبوالنمرس )، العشرون ( الواحات البحرية ).

كما اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجه القسم المهنى بنسبة النجاح 95.16%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 98.61%، ونسبة نجاح 100 % للمكفوفين.