منتدى شباب العالم.. منصة الشباب للتعبير عن مواهبهم وثقافتهم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وانطلقت أول نسخة من منتدى شباب العالم فى 2017 من شرم الشيخ والتى تعرف بمدينة السلام عاصمة شباب العالم، وهو الوصف المناسب للمدينة التى احتضنت العديد والعديد من مؤتمرات السلام الدولية.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وقد انطلقت النسخة الأولى منه فى عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى فى عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، وشهد المنتدى فى نسخته الثالثة عام 2019 مشاركة آلاف من شباب العالم لمناقشة عدد من الموضوعات الثرية حول الأمن الغذائى، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل والذكاء الاصطناعى، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.