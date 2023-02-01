شركة الريف المصرى: نوفر التقاوى والأسمدة بأسعار مدعومة.. ونتوسع فى الأراضى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 فبراير 2023 07:22 مساءً - قال اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، إن أراضى شركة الريف المصرى موجودة فى معظم محافظات مصر، وتمتد إلى مطروح والفرافرة، وحتى الآن تم الوصول إلى 970 ألف فدان فى غرب طريق أسيوط.

وأضاف عبد الوهاب، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة dmc، أن المحاور الجديدة التى أقيمت فى غرب أسيوط ستعطى فرصة كبيرة للاستثمار فى أراضى الريف المصرى، متابعا: "هناك 25 ألف فدان فى جنوب سيناء، وبادرت الشركة خلال العامين الماضيين في تسويق 650 ألف فدان، بنظام التمليك أو حق الانتفاع لصغار الزراع أو المستثمرين، للوصول إلى قانونية حق اليد للمواطنين".

وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد: "من ضمن النقاط المهمة لشركة الريف المصرى هو توفير التقاوى للمزارعين بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ونحن نوفر التقاوى للزراع بأسعار مدعومة كما يتم في الأسمدة، ولدينا قطاع لتطوير الأعمال وخدمة العملاء طبقا للإجراءات التى تتم، ودائما ننشر إعلانات على صفحاتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى حتى يكون لنا تواجد كبير مع العملاء".

وأكمل: "أنشأنا مناطق خدمة ولوجيستية لخدمة العملاء، وتواجدنا فعليا على الأرض طبقا للمعطيات الموجودة أمامنا".

وفي وقت سابق، أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن الانتهاء من إتمام 74 كيلو مترا من شبكة كهرباء الجهد المتوسط، بما يغطى مساحة أراضى تزيد على 40 ألف فدان من أراضى الريف المصرى الجديد بمنطقة غرب غرب المنيا.

وأشارت الشركة فى بيان اليوم إلى أن ما تم تنفيذه وإتمامه بالكامل يمثل أكثر من 70% من أعمال المرحلة الأولى، ضمن المراحل الأربعة الخاصة بإرساء ومد شبكات الكهرباء داخل أراضى المنتفعين بمشروع المليون ونصف المليون فدان فى منطقة غرب المنيا.

ووجه اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، بتكثيف أعمال المرحلة الأولى من التغذية الكهربائية بمنطقة غرب المنيا، بما يشمل صب القواعد الخرسانية وتركيب كافة الأعمدة ومد أسلاك الكهرباء بشكل متتابع داخل مساحات أراضى المنتفعين بمشروع الـ1.5 مليون فدان بغرب غرب المنيا.