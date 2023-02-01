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أمطار ونشاط للرياح.. تعرف على حالة الطقس في مصر غدًا الخميس

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 فبراير 2023 07:21 مساءً - يتوقع خبراء الطقس، أن يسود غدًا الخميس، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة، خلال ساعات النهار، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدًا الخميس
وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء، على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد البرودة على جنوب البلاد، ونوهت الهيئة أن هناك فرصًا لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

نشاط للرياح وأمطار
ويسود القاهرة الكبرى، نشاط معتدل للرياح بقيمة 14 كم/س، وجو غائم جزئيًا، ويشهد جنوب الوجه البحري ومدن القناة نشاط معتدل للرياح بمقدار 16كم/س، وجو غائم جزئيًا.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا، ونشاط للرياح معتدل أحيانًا، بمقدار 32كم/س وجو غائم.

أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يسودهما فرص لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا، مع نشاط للرياح معتدل أحيانًا بقيمة 36 كم/س، بالإضافة إلى جو غائم جزئيًا.

أما شمال وجنوب الصعيد، يسودهما نشاط للرياح معتدل بقيمة 27كم/س وجو يكون مشمسًا.

وتصبح أمواج البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وتتراوح من 1.5 إلى 2 متر، وتتجه الرياح من الشمال إلى الغرب.

درجات الحرارة المتوقعة
وعن درجات الحرارة، تسجل القاهرة الكبرى، درجة الحرارة العظمى 18، الصغرى 10، الإسكندرية العظمى 17، الصغرى 9، العاصمة الإدارية العظمى 18، الصغرى 9، العلمين الجديدة العظمى 17، الصغرى 9، مطروح العظمى 16، الصغرى 9، سيوة العظمى 16، الصغرى 7، رأس غارب العظمى 20، الصغرى 11.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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