الرعاية الصحية تبحث مع شركة ديدالوس الإيطالية آليات دعم التحول الرقمي بالتأمين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 فبراير 2023 07:21 مساءً - التقى الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية المهندس سام عموري، المدير الإقليمي لشركة ديدالوس في مصر والشرق الأوسط، وجاء ذلك في إطار حرص هيئة الرعاية الصحية على توثيق شراكتها الاستراتيجية مع شركة "ديدالوس Dedalus" الإيطالية، كونها الشركة المنفذة لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات والوزارات على رأسها وزارتا الإنتاج الحربي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تعزيز سبل الدعم الإلكتروني لأقسام الطوارئ والعمليات بمنشآت هيئة الرعاية الصحية

وتناول اللقاء استعراض الوضع الحالي لنظم الميكنة وآليات التحول الرقمي المطبقة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات منظومة التأمين الشامل، وذلك طبقًا للتطبيق المرحلي للمنظومة بالمحافظات، فيما تم استعراض خطة عمل المنظومة الإلكترونية لمقدمي الخدمة الصحية لهيئة الرعاية الصحية، ومناقشة الآليات الرقمية المستحدثة لدورة إدارة الإيرادات (RCM)، وآليات التوثيق الرقمي والإلكتروني للبيانات، وإدارة منظومة الدواء بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، وذلك لضمان دقة واستدامة وجودة الخدمة الطبية المقدمة بمنشآت الهيئة.

وتطرق الاجتماع إلى خطة العمل بالتعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والخاصة بتعزيز دورات ونماذج العمل بالمنشآت، ودعم أقسام الطوارئ والعمليات بمنشآت هيئة الرعاية الصحية تقنيًا ورقميًا، وربطها مع أدوات التكويد العالمية للتشخيصات، وهو ما يسمح بدقة التشخيص الطبي ومن ثم صحة البيانات داخل السجلات الطبية الإلكترونية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة الخطوات التنفيذية لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وما تم إنجازه منها، إضافة إلى مراجعة البنية التحتية المعلوماتية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمختلف محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، بما يضمن تحقيق رؤية الهيئة وتأكيد قدرتها على استمرار تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية للمواطنين ورقمنة خدماتها الصحية، والذي يحسن من بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وييسر حصول المواطنين على الخدمات الصحية بمنشآت الهيئة المختلفة، كما يضمن النزاهة والشفافية والعدالة في توزيع الخدمات الصحية تماشيًا مع أهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

ومن جانبه أشاد المهندس سام عموري المدير الإقليمي لشركة ديدالوس في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، بالتجربة المصرية الناجحة في مجال التغطية الصحية الشاملة، ودور الهيئة العامة للرعاية الصحية في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وقدرتها على توفيرها لهم بأعلى معايير الأمان والسلامة والجودة العالمية، وكذلك جهدها المتميز واستمرار سعيها نحو تعزيز استخدامات التكنولوجيا الصحية وممارسات الصحة الرقمية بالمنشآت الصحية التابعة لها، بما يتواكب مع أحدث النظم الصحية في العالم، ويضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى وفق أحدث الإرشادات والممارسات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.