استعدادات وزارة الرى لمواجهة موسم السيول والأمطار (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى استعدادات وزارة الرى لمواجعة موسم السيول: ومن بين هذه الاستعدادات إجراءات بعيدة المدى، كتنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول، وإنشاء 1400 منشأة للحماية بالمحافظات، وحصد مياه الأمطار من التجمعات البدوية لإعادة استخدامها.

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