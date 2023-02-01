حياة كريمة.. صحة الشرقية: الكشف على 2077 مواطنا بقافلة طبية بقرية الميمونة

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود، إنه تم الكشف على 2077 مواطنًا خلال قافلة طبية بقرية الميمونة مركز منيا القمح، لعلاج محدودى الدخل وصرف العلاج لهم مجانًا، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأَضاف مسعود - فى بيان اليوم الأربعاء - أن القافلة ضمت نخبه متميزة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين من مستشفيات الصحة المركزية والعامة فى تخصصات الجراحة العامة، والباطنة، والعظام، والأطفال، والقلب، والنساء والتوليد، والأسنان، والجلدية، والأنف والأذن، والرمد وتنظيم الأسرة ومزودة بالمناظير الدقيقة وأجهزة الأشعة الحديثة ومعامل التحاليل. وأوضح أنه تم صرف العلاج اللازم للمرضى مجانًا، وتحويل 13 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، بالإضافة لإجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط للمواطنين. وتابع أنه خلال تلك القافلة تم عقد جلسات تثقيفية وصحية لأهالى القرية لتوعيتهم بطرق الوقاية من الأمراض الفيروسية وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة وغيرها.

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