حياة كريمة تطلق مبادرة «أنت الحياة» فى الغربية (صور)

جدة - نرمين السيد - أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" المحطة الرابعة من مبادرة "أنت الحياة" بمركز زفتى بمحافظة الغربية، وذلك فى الفترة من الأول من فبراير حتى 6 فبراير الجارى، وذلك لتقديم أنشطة توعوية للأطفال والسيدات والكبار.





وتتضمن فعاليات المبادرة على مدار 6 أيام متواصلة العديد من الأنشطة التوعوية وإطلاق قوافل طبية وقوافل توعية نفسية، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل حرفية وتوعوية للسيدات وورش حكى للأطفال وجلسات الدوار وأمسيات المرأة المصرية، فضلًا عن تنظيم محاضرات توعية وورش عمل حرفية للكبار. وتشمل الفعاليات أيضًا على تنظيم ملتقى توظيف تنظمه وزارة الشباب والرياضة وندوات عن كيفية التخطيط الحياة أفضل، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية كالمسرح ومعرض للكتاب. تأتى الفعالية بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات وهم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان المجلس القومى للمرأة، وزارات الصحة والثقافة والشباب والرياضة الجامعة البريطانية الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وشركة إيفا فارما. الجدير بالذكر أنَّ مبادرة "أنت الحياة" التى أطلقتها مؤسسة حياة كريمة أول فعالية توعوية تستهدف نوعية المرأة والشباب والأطفال وكبار المدن توعية اجتماعية وصحية ونفسية ودينية، وانطلقت المبادرة فى محطتها الأولى فى محافظة الفيوم فى أغسطس 2022. وانطلقت المرحلة الثانية من المبادرة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية وذلك بقرية بحر البقر 2 فى 17 سبتمبر 2022، وجاءت محطتها الثالثة بمحافظة المنيا مركز ملوى بقرية المعصرة فى 2 ديسمبر2022. يأتى ذلك إيمانا من مؤسسة "حياة كريمة" بدورها فى تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

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