الصحة تدفع بـ 12 سيارة إسعاف فى حريق مستشفى المطرية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحصيلة الاولية للحادث تشير الى إصابة 32 مواطنًا، و3 حالات وفاة، مشيرًا الى تقديم الخدمات الإسعافية لـ 4 مصابين بموقع الحريق دون الحاجة لنقلهم للمستشفيات، فيما تم نقل 14 مصابًا إلى مستشفى الزيتون التخصصى، و11 مصابًا لمستشفى المطرية، ومصابين إلى مستشفى عين شمس، ومصاب إلى مستشفى سيد جلال الجامعى.
وأكد عبدالغفار أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يتابع مستجدات الحريق، والتأكد من تقديم كافة الخدمات الطبية المقدمة للمصابين، مؤكدا على توافر جميع الأدوية، وأكياس الدم بمختلف الفصائل فى جميع مستشفيات.
وأشار عبدالغفار إلى أن الإصابات تراوحت بين حروق وكسور، واختناقات وجميع المصابين يتلقون الخدمة الطبية اللازمة، موضحًا أنه أعداد الإصابات المعلنة جاءت نتيجة الحصر المبدئى وجارٍ المتابعة.
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