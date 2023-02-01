انت الان تتابع خبر عاجل عن موعد تحسن الجو وانتهاء موجة السقيع.. بعد الكتل الهوائية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - صرحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، باستمرار موجة الطقس السيئ، و أن البلاد ستشهد في الأيام القادمة انخفاض في درجات الحرارة علي جميع محافظات الجمهورية، مشيرة أن الأحوال الجوية سوف تتحسن مع نهاية هذا الأسبوع.

أمطار متوسطة ورعدية

وأوضحت منار غانم، أثناء مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى للتلفزيون المصري، إن من المتوقع تشهد البلاد نشاط واضح للرياح على أغلب مناطق الجمهورية، ويؤدي ذلك لزيادة انخفاض درجات الحرارة، ويصبح الطقس مائلة للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن سيكون هناك فرص لـ تساقط الأمطار المتوسطة والرعدية، موضحة أن البلاد بدأت تشهد تغيرات جوية، ومن أهم هذه التغيرات هي:

انخفاض في درجات الحرارة، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية مختلفة ومنخفض جوي.

وتابعت الدكتورة منار غانم، أن الأمطار ستمتد إلى المناطق الداخلية، والحالة الجوية مستمرة حتى غداً، مشيرة أن انخفاض درجات الحرارة سيستمر حتى بداية الأسبوع القادم.

درجة الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى و الوجه البحري العظمي 17 والصغرى 10

السواحل الشمالية العظمي 16 والصغرى 11

جنوب سيناء العظمي 21 والصغرى 13

شمال الصعيد العظمي 18 والصغرى 7

جنوب الصعيد العظمي 20 والصغرى 9