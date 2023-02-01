موعد مباراة الأهلى وأوكلاند سيتى فى افتتاح كأس العالم للأندية الليلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 فبراير 2023 06:24 مساءً - يستعد الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لخوض منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب الليلة حينما يواجه نظيره أوكلاند سيتى

موعد مباراة الاهلى وأوكلاند سيتى

ينتظر أن يلتقى الأهلى مع نظيره أوكلاند سيتى فى ضربة البداية ببطولة كأس العالم للأندية اليوم الأربعاء فى التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة.

نتائج الاهلى فى كأس العالم للأندية

يشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلى فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

الأهلى × أوكلاند سيتى الأربعاء الموافق 1 فبراير- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

الفائز من مباراة الأهلى وأوكلاند سيتى × فريق سياتل ساوندرز يوم 4 فبراير- الساعة 7.30 مساء بتوقيت القاهرة.

الهلال السعودى × الوداد المغربى، يوم 4 فبراير- الساعة 4.30 مساء بتوقيت القاهرة.

الفائز من المباراة رقم 3 × مع فلامنجو البرازيلى يوم 7 فبراير- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

الفائز من المباراة رقم 2 × ريال مدريد يوم 8 فبراير- الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة تحديد الثالث والرابع يوم 11 فبراير- الساعة 5.30 بتوقيت القاهرة.

المباراة النهائية يوم 11 فبراير- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

وتستعد 3 أندية عربية للمشاركة فى النسخة رقم 18 من بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير 2023، ويشارك فى البطولة 7 أندية هى الوداد البيضاوى المغربى (المضيف) - الأهلى ممثل أفريقيا - الهلال السعودى ممثل آسيا - سيتال الأمريكى (الكونكاف) - أوكلاند سيتى النيوزيلندى (أوقيانوسيا) - فلامينجو البرازيلى (أمريكا الجنوبية) - ريال مدريد (أوروبا).

ومنذ انطلاق النسخة الأولى لكأس العالم للأندية التى بدأت عام 2000 شارك 67 فريقا فى البطولة، وصاحب أعلى نسبة مشاركة أوكلاند سيتى برصيد 10 مرات، ويأتى خلفه الأهلى بواقع 8 مرات، وريال مدريد 7 مشاركات.